محمود عيسى



أظهر تقرير صادر عن شركة ستراتيجيك ماركت ريسيرتش ان السوق العالمي للمركبات الكهربائية التجارية سيصل الى 849 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بـ 57 مليار دولار في عام 2021 مسجلا معدل نمو سنوي مركبا قدره 9.51%، ما يعزز نمو اساطيل النقل البري من السيارات الكهربائية العالمية ويعزز صناعاتها العالمية.



ويشار إلى النوع التجاري الكهربائي للمركبات على أنها تلك التي تعمل بالكهرباء بشكل حصري بدلا من البنزين أو الديزل.



واستعرض موقع غلوب نيوز واير نقلا عن التقرير الملامح الرئيسية لسوق المركبات التجارية الكهربائية، مشيرا الى انه بالنسبة للتوزيع الإقليمي، فقد سيطرت منطقة آسيا والباسيفك بشكل شامل على السوق العالمية بحصة إجمالية قدرها 48.18%.



وتشمل هذه المنطقة كلا من اليابان والصين ونيوزيلندا واستراليا وكوريا الجنوبية وبقية دول المنطقة، ثم منطقة اميركا الشمالية وتشمل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ثم باقي دول العالم موزعة في منطقة الشرق الاوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول المنطقة فضلا عن مصر والجزائر وغيرهما.



واستحوذ قطاع مركبات الشحن الكهربائية على حصة قصوى تبلغ 40.26% لقطاع نوع المركبات، كما سيطرت شريحة البطاريات من نوع Li-Ion Phosphate/ LFP على حصة سوقية قدرها 58.56%.



اما بالنسبة لنوع الدفع، فقد بلغت حصة محرك PHEV/ Plug-In Hybrid E.V الهجين الحد الأقصى من السوق بواقع 46.77%. وقال التقرير ان ثمة عوامل مهمة عديدة تعجل نمو هذه الصناعة وتمدها بالزخم القوي على النحو التالي:



٭ ان الارتفاع الكبير في اسعار الوقود الاحفوري يتصدر القائمة ويعتبر أحد الأسباب الرئيسية لزيادة نمو السوق، حيث اظهر المسح الذي اجرته الشركة أن نحو 84.11% من السيارات في جميع أنحاء العالم تعتمد في تشغيلها على الوقود الأحفوري، ونظرا لأن اسعاره قد تجاوزت حدودها، فإن دولا كالنرويج وألمانيا والولايات المتحدة والصين وغيرها تتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، ما أدى إلى زيادة الطلب على السيارات الكهربائية، وبالتالي دفع نمو السوق.



٭ وبصرف النظر عن الارتفاع الحاد في أسعار الوقود الأحفوري، فإن الانخفاض المتزايد في تكاليف صيانة المركبات الكهربائية بنسبة تتراوح بين 30% و40% مقارنة بالسيارات التقليدية، وتعاظم المبادرات الحكومية لزيادة الاستثمارات في إنتاج السيارات الكهربائية، تمثل عوامل مساعدة على تعزيز نمو السوق. وتوصل مسح بحثي الى أن الحكومات في جميع أنحاء العالم قد أنفقت في عام 2021 ما يقرب من 14.12 مليار دولار على تطوير السيارات الكهربائية، بزيادة قدرها 25% عن العام السابق.



٭ ان زيادة الطلب على السيارات الكهربائية، والنطاق الواسع من توافر هذه السيارات بسعر رخيص، من مقومات تعزيز نمو السوق على نطاق واسع.



وينقسم سوق المركبات التجارية الكهربائية في جميع أنحاء العالم من حيث نوع الاستخدام الى سيارات نقل الركاب الصغيرة والحافلات وسيارات الشحن الصغيرة والكبيرة وغيرها.