بعد النجاح الكبير لبرنامج التدريب التكنولوجي الجامعي «UniCODE» بنسخته الأولى وبدعم من شريكها الاقتصادي أجيليتي، أعلنت أكاديمية «CODED» عن افتتاح باب التسجيل لدورتها الثانية من البرنامج التدريبي المخصص للطلبة الجامعيين.

ويعتبر «UniCODE» برنامجا تدريبيا على أساسيات الترميز الرقمي موجها للطلبة الجامعيين، وهو بتنظيم مشترك مع جمعية مهندسي الكمبيوتر في جامعة الكويت، ولقد أكمل 86 طالبا الدورة الأولى بنجاح.



ومن خلال الدورة الثانية سيتعرف الطلاب على خمسة مجالات من علوم الكمبيوتر وهي: تطوير iOS وأندرويد وبرمجة وتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير الألعاب وفلاتر، وسيتاح لهم استخدام أحدث التقنيات ولغات البرمجة وذلك كجزء من برنامج تدريبي مكثف قصير المدة.



وبمناسبة إطلاق الدورة الثانية، قال أحمد معرفي ـ الرئيس التنفيذي لأكاديمية CODED: «لقد أسعدتنا نتائج الدورة الأولى من البرنامج، والتي أثمرت العديد من الأفكار الرائعة التي قدمها الطلاب والتي من الممكن أن تتحول إلى تطبيقات عاملة.

لقد قاموا بعمل رائع، ونتوقع المزيد من هذه المبادرات والابتكارات خلال الدورة القادمة! نحن فخورون بأن تكون أجيليتي شريكا استراتيجيا، ونود أن نشكر فريق أجيليتي على المساهمة بوقتهم وجهدهم ليكونوا جزءا من برنامج UniCODE.



من جانبها، قالت هنادي الصالح رئيس مجلس إدارة أجيليتي: «لطالما دعمت أجيليتي المبادرات التعليمية في المجتمعات التي نعمل فيها، خاصة تلك التي تدعم تطوير الإمكانات التقنية والرقمية والتي ستكون الدافع الرئيسي للطلب المستقبلي على قوانا العاملة. CODED يكسب الطلاب في الكويت مهارات البرمجة العملية التي تضع الأساس للمستقبل.

وإنني أتطلع قدما لمشاهدة المزيد من التقدم والتوسع في دورات UniCode القادمة».



بدوره، قال هاشم بهبهاني رئيس العمليات في أكاديمية CODED: «أود أن أشكر جميع الطلاب الذين انضموا إلينا في دورتنا الأولى من UniCODE، لقد كان من الملهم رؤية أفكارهم تتطور إلى تطبيقات عاملة! تم إنشاء UniCODE خصوصا للطلاب الجامعيين من مختلف الخلفيات والتخصصات الأكاديمية.

هدفنا مساعدة الطلاب على تعزيز فهمهم للترميز وتطوير البرمجيات، وأن نساعدهم على الربط بين ما تعلموه وبين التطبيقات العاملة على أرض الواقع».