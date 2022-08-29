المشروع يعتمد على تنفيذ حلول هندسية متبعة عالمياً لزيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة وتوفير مستوى جيد من الخدمات



عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري يتوقع أن تعلن عن مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة خزانات لصرف مياه الأمطار لتحسين الشبكة القائمة في مناطق متفرقة بالكويت مطلع ديسمبر 2022 لطرح مناقصة عامة ومدة تنفيذ المشروع 12 شهرا.



وذكرت المصادر أن الغرض من المشروع رفع كفاءة نظام صرف الأمطار القائم في بعض المواقع الحرجة بالكويت والتي سببت خلال مواسم الأمطار الأخيرة طفحا لمياه الأمطار داخل المناطق السكنية وما نتج عن ذلك من إعاقة للحركات المرورية وتجمعات لمياه الأمطار أمام المنازل، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى توفير مستوى جيد من الخدمات للمواطنين بالمناطق السكنية القائمة وتحسين أداء شبكات صرف مياه الأمطار وزيادة طاقتها الاستيعابية وخاصة في ظل زيادة معدلات الأمطار.



ويعتمد المشروع على تنفيذ حلول هندسية متبعة عالميا من شأنها زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة كخزانات تجميع على مسار الشبكة وتغيير بعض قطاعات الأنابيب والمجارير وتحسين مخارج مجارير مياه الأمطار مع البحر لتلافي تأثير المد العالي أثناء هطول الأمطار في تقليل معدلات التدفق من خلال هذه المجارير.



كما يهدف المشروع إلى توفير الأمان للمواطنين أثناء هطول الأمطار من خلال تصريف مياه الأمطار بشكل منتظم ومنع حدوث تجمعات للمياه والحفاظ على جودة مياه الأمطار التي يتم نقلها في شبكات مستقلة لتصريف مياه الأمطار فقط.