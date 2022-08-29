أعلن م.عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن مد مهلة الاستفادة من نظام تيسيرات السداد الجديدة لعملائها من المنتفعين بأراضي «الريف المصري»، حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.



وأشار عبدالوهاب ـ في بيان ـ إلى قرار شركة الريف المصري بضرورة استيفاء جميع المنتفعين الذين يرغبون في الاستفادة من المهلة، جميع الإجراءات والمستندات القانونية والمالية اللازمة قبل 31 ديسمبر المقبل.



وأوضح أنه لن يتم قبول أي طلب أو إجراء بعد انتهاء هذه المدة، حيث إن عدم استكمال المنتفع جميع الإجراءات الخاصة بهذا الشأن سوف يعتبر إقرارا منه بعدم الرغبة في الاستفادة من هذه التيسيرات، وتسري بشأنه الأحكام والشروط الواردة في العقد المبرم معه.



وقال عبدالوهاب إن هذه التيسيرات تأتي في إطار حرص شركة الريف المصري الجديد على تقديم كافة صور الدعم والمساندة الكاملة للمنتفعين الجادين، بما يساعدهم على مواصلة أعمال الاستزراع والتنمية بأراضي المشروع.



كانت شركة الريف المصري قد أقرت مؤخرا حزمة من التيسيرات لصالح المنتفعين بأراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان، شملت إلغاء الفوائد على فترات السماح، ومد فترات السماح والسداد للمنتفعين بأراضي «الريف المصري الجديد»، مع منحهم عددا من المهلات الإضافية لحين انتهائهم من إجراءات توفيق أوضاعهم وإتمام الإجراءات المستندية والبنكية الخاصة بأراضيهم.