حنان عبدالمعبود



كشف مدير منطقة الأحمدي الصحية د.أحمد الشطي عن تقرير المتابعة الدورية لحالات كوفيدـ19 بالمنطقة والذي يأتي في إطار متابعة الوضع الصحي وتقييم المخاطر الوبائية.



وأوضح التقرير تسجيل 2769 حالة كوفيدـ19، مؤكدة مخبريا بالأحمدي الصحية من أول يوليو حتى 21 من أغسطس 2022، وتشخيص 88% منها بالمختبرات الأهلية، وبلغ معدل الإصابات بين الإناث تقريبا 53% من إجمالي الحالات، وسجلت 65% من الإصابات من الجنسية الكويتية، و54% منها بين الفئة العمرية من 21 إلى 40 سنة.



وأضاف الشطي انه بالمقارنة بالوضع الوبائي منذ بداية الجائحة فإن الوضع الحالي للإصابات هو الأقل منذ ديسمبر 2021 ويعتبر من اقل المستويات منذ أبريل 2020.



وأشار إلى أن نصيب المنطقة السكنية في نطاق مركزي العدان الوقائي والفحيحيل الوقائي كان الأكبر بين باقي المراكز الوقائية الأخرى غير أن معدل الإصابات انخفض تدريجيا في النطاق السكني لجميع المراكز الوقائية في الأسابيع الوبائية الدولية الأخيرة.



وأوضح التقرير أنه تم تسجيل 13 حالة بين العاملين بمستشفى العدان (حالتين منها في أغسطس)، والتي تعتبر في أقل مستوياتها منذ بداية الجائحة وتم تسجيل 4 حالات وفاة بسبب الإصابة بفيروس كوفيد-19 بمستشفى العدان خلال الفترة ذاتها والتي تعتبر أيضا في أقل مستوياتها، كما تمت ملاحظة انخفاض أعداد دخول العناية المركزة بمستشفى العدان جراء الإصابة بكوفيد-19 خلال الشهور الأخيرة مقارنة بشهري يناير وفبراير 2022.