أصدرت د. جنان الحربي بياناً حول ترشحها للانتخابات جاء كالتالي :



انطلاقا من إيماني بأهمية الدور التشريعي والرقابي لمجلس الأمة وتجسيداً لدور النائب الحر في بناء المجتمع ولان الوطن في هذا الوقت بالتحديد في أمسّ الحاجة لأبنائه المخلصين الذين يترفعون عن كل المطامع الشخصية قررت ترشيح نفسي للانتخابات في الدائرة الثالثة متوكلة على الله قاطعة على ذاتي العهد والوعد بأن أضع الدستور ومصلحة المواطن ووطني فوق كل شئ. وأضافت : سوف أسعى إلى القيام بدوري التشريعي الذي يخدم الوطن والمواطن ووضع سياسات جديدة للارتقاء بالتعليم والصحة العامة.

وتمشيًا مع اهداف التنمية المستدامة، دعم قطاع الشباب وتسخير إمكاناتهم وتطويرها واعطائهم الفرصة للقيام بدورهم الريادي في تنمية الوطن ودعم المرأة لتتمتع بحقوقها كاملة والاستفادة أيضًا من الامكانات النسائية في عملية صنع القرار.

ولكل مجتهد نصيب {وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}