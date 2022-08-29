وقع الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ مهاجم برشلونة الإسباني ضحية عملية سطو مسلح عنيفة في منزله خلال الساعات الأولى من فجر الاثنين، بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني.

وقال مصدر من برشلونة لوكالة فرانس برس "إنه بخير الآن، خائف ولكن بخير"، مؤكداً بذلك التقارير الصحافية.

وذكرت صحيفة "إل باييس" أن أربعة رجال على الأقل اقتحموا منزله في كاستيلديفيلس بالقرب من برشلونة عبر الحديقة، وهددوه هو وزوجته بالمسدسات والقضبان الحديدية وضربوه.

ولفتت الصحيفة إلى أن اللصوص فروا بالسيارة بعد إجبار الغابوني الدولي على فتح خزنة والفرار بالجواهر التي كانت بداخلها.

وأكدت المتحدثة باسم "موسوس ديسكوادرا" (الشرطة الكاتالونية)، أنها تحقق في عملية سطو عنيفة في كاستيلديفيلس، لكنها رفضت تحديد هوية الضحية، ملتزمة بقواعد الخصوصية.

وقالت لفرانس برس إن "التحقيق لا يزال مفتوحاً ونجمع المعلومات".

وتأتي الحادثة في وقت يرتبط فيه اسم أوباميانغ بالعودة إلى الدوري الإنكليزي الممتاز بعد اهتمام تشلسي بالتعاقد معه.