عبدالكريم العبدالله



شارك وزير الصحة الأسبق ورئيس جمعية جراحة السمنة الكويتية والخليجية سابقا د.محمد الجارالله، ورئيس جمعية الجراحين الكويتية د.سلمان الصباح، والبروفيسور د.محمد جمال، ود.علي خليفة في فعاليات المؤتمر الدولي لجراحة السمنة الذي عقد في الولايات المتحدة الأميركية «ميامي»، حيث ترأس د.الجارالله الوفد في اجتماعات المجلس العام للاتحاد الدولي الرسمية.

وقال د.محمد الجارالله، في تصريح صحافي بعد عودته إلى البلاد إن الاجتماع ضم أكثر من 4000 استشاري وخبير جراحة من مختلف قارات العالم لتقديم خلاصة الأبحاث حول وسائل علاج السمنة وطرحها للنقاش والتمحيص والنقد.

وأشار إلى أن عمليات التكميم وتحويل المسار والتحويل المصغر تتربع على عرش عمليات السمنة الفعالة بجميع دول العالم، لافتا إلى أن الاجتماع أكد أن عمليات «السمنة» هي الوسيلة الوحيدة والفعالة لعلاج السمنة المفرطة على المدى المتوسط والبعيد.

وذكر أن الاجتماع أكد أيضا أن أمراض القلب والسكر والضغط والمفاصل واضطرابات الجهاز الهضمي والكلى وما يترتب عليها من آثار كالاكتئاب والحالات النفسية مثل «فقدان الثقة بالنفس»، وأيضا الآثار الاجتماعية مثل نوعية الحياة بأن تكون مضطربة وغير مريحة تصنف من أدنى درجات الصحة والسلامة، حيث إن كل ذلك جعل من عمليات السمنة أقل خطورة بعشرة أضعاف من السمنة ومضاعفاتها.