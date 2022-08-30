أكد وزير الخارجية اليمني د.أحمد عوض بن مبارك ان تعيين الكويت السفير فلاح الحجرف سفيرا لها لدى اليمن تعبير اصيل عن مستوى العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين اليمن والكويت.



جاء ذلك في تصريح للوزير بن مبارك لـ«كونا» على هامش مأدبة عشاء اقامها سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد بهذه المناسبة حضرها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سالم آل جابر والسفير اليمني لدى السعودية د. شائع الزنداني.



وأوضح بن مبارك ان هذه الخطوة تأتي كنتاج مباشر لزيارة مجلس القيادة الرئاسي للكويت، مشيرا الى ان الكويت هي اول دولة خليجية بعد اشقائنا في السعودية والامارات تعيد تعيين سفيرها في اليمن. وأكد بن مبارك ان تعيين سفير بهذا المستوى هو تعبير عن مستوى اهتمام الاشقاء في الكويت بأشقائهم في اليمن وتعزيز للعلاقات ومتابعة للكثير من القضايا التي ناقشناها في الزيارة الأخيرة فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين اليمن والكويت. وقال ان السفير الكويتي سيجد من اهله في اليمن كل ترحاب وأبوابا وقلوبا مفتوحة، معربا عن السعادة بهذه الخطوة وعن الامل في أن تلحقها بقية الدول كذلك.



وشدد بن مبارك على ان للكويت سجلا طويلا في حل الخلافات البينية في اليمن تاريخيا وليس فقط في استضافة الكويت لأكثر من 111 يوما للمشاورات اليمنية اليمنية التي جاءت برعاية أممية والتي كانت احدى اهم محطات الحوار منذ اندلاع هذه الحرب وانقلاب الميليشيا الحوثية. وقال انه «طوال سنوات الحرب كانت الكويت دائما بجانب اليمن اقتصاديا وبالدعم السياسي للشرعية الدستورية وللجهود السلمية، لافتا الى ان الكويت دائما صوت للعقل وبيت مفتوح لكل اليمنيين وبالتأكيد وجود السفير الكويتي في اليمن سيمثل اضافة نوعية لهذه العملية ونحن دائما نراهن على دور الكويت ونقدر دورها بشكل كبير».



من جهته، قال الشيخ علي الخالد في تصريح مماثل لـ«كونا» انه كان له الشرف بمتابعة الملف اليمني خلال السنوات الثلاث الماضية، معربا عن امنياته بالاستقرار لليمن والنجاح للسفير فلاح الحجرف في مهامه.