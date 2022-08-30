محمود عيسى



تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عددها الصادر بتاريخ 23 الجاري، ذكرت مجلة ميد ان تحالفا بقيادة شركة الاستشارات البريطانية إرنست آند يونغ فاز بعقد استشارات المعاملات للمراحل التالية من برنامج الطاقة المتجددة في الكويت.



وكانت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد تلقت العطاءات من الشركات المهتمة بحزمة الخدمات الاستشارية لبرنامج الشقايا للطاقة المتجددة في سبتمبر من العام الماضي.



وتمكن التحالف المكون من الشركتين البريطانيتين إرنست اند يونغ، وبرايس ووتر هاوس كوبرز بقيادة الشركة الاولى من اجتياز مرحلة التقييم الفني للعقد، كما ذكرت مجلة ميد في فبراير.



وعلمت المجلة أن العقد الاستشاري سيغطي مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية، والذي سيشمل المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع الشقايا للطاقة الشمسية المتجددة، والتي كان متوقعا اشتمالها على محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة 720 ميغاواط، وأخرى للطاقة الشمسية المركزة تبلغ طاقتها 1150 ميغاواط، بالإضافة لمزرعة طاقة الرياح.



وأعادت المجلة الى الأذهان تصريح مديرة الإشراف الفني على الطاقة والطاقة البديلة بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إقبال الطيار في مارس من هذا العام خلال منتدى عام في دبي بأن المرحلة التالية من مشروع الطاقة المتجددة ستنفذ على شريحتين، تبلغ طاقة الأولى 1000 ميغاواط، والثانية 2000 ميغاواط. وقد تم طرح مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية في الأصل من قبل شركة البترول الوطنية الكويتية، ثم أدمج المشروع منذ ذلك الحين في المراحل التالية من مشروع الشقايا للطاقة المتجددة، والذي تشرف عليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالاشتراك مع هيئة مشروعات الشراكة.