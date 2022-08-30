ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1% خلال تعاملات الأمس، حيث ساعدت توقعات بأن أوپيك ستخفض الإنتاج إذا لزم الأمر لدعم الأسعار، والصراع في ليبيا، وزيادة الطلب وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا على موازنة التوقعات القاتمة للنمو في الولايات المتحدة.



وخلال جلسة الأمس، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.09 دولار أو 1.2% إلى 94.16 دولارا للبرميل، لتواصل المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وبلغت 2.5%، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتا، أو 9.0% إلى 101.88 دولار للبرميل، لتواصل المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وبلغت 4.4%.