عبدالحميد الخطيب



يواصل الفنان الشاب منصور البلوشي خطواته الفنية بثبات، حيث يشارك حاليا في اكثر من عمل درامي جديد سيرى النور الفترة المقبلة، وقال منصور في تصريح لـ «الأنباء»: لدي مسلسل «نفس الحنين»، إنتاج مشترك بين «المجموعة الفنية» للفنان باسم عبدالامير وشركة «دريم» للفنانين شهاب جوهر وإلهام الفضالة، وهو مكون من ثلاثين حلقة، تأليف محمد النشمي، وإخراج خالد الفضلي، وبطولة الهام الفضالة ومرام وأميرة محمد وشهاب حاجية وشابمن خان وعبدالمحسن القفاص وروان العلي وحسن المطوع، وآخرين.



وتابع: أجسد في «نفس الحنين» شخصية «محمد» الولد «الشيطان» الذي لا يهمه أي شيء، لكن تحدث له نقلة مفاجئة تغير من حياته، مستدركا: هذا ثاني عمل يجمعني مع النجمة الهام الفضالة من بعد «حوبتي»، وأنا مستمتع جدا بالتعاون معها، هي وفريق المسلسل.



وأضاف البلوشي: أيضا أشارك في مسلسل «ضمير مستتر»، تأليف الكاتب عبدالمحسن الروضان، وإخراج محمد الموسوي، وإنتاج شركة «صمود برودكشن»، وبطولة سحر حسين ونادر الحساوي وحصة النبهان وحسين الحداد وجنى الفيلكاوي وغيرهم، وأجسد فيه دورا مختلفا تماما عن السابق، وهو ابن الفنانة سحر حسين، والتي يسعدني العمل معها، مكملا: الدور مركب لإنسان متزوج يعاني من «العقم» وتأثير هذا الأمر عليه نفسيا، خصوصا انه يواجه مشاكل كبيرة مع اهله وزوجته بسبب المرض، «ويا رب يقدرني دائما اكون عند حسن الظن»، وان أقدم أشياء مميزة تنال إعجاب الجمهور، ونسأل الله التوفيق والنجاح.



الجدير بالذكر ان الفنان الشاب منصور البلوشي شارك في رمضان الماضي في مسلسل «حضرة الموقف»، من تأليف الكاتب عبدالله الرومي، وإخراج خالد جمال، وبطولة: هيفاء عادل، عبدالعزيز الحداد، زهرة الخرجي، عبدالله التركماني، هبة الدري، محمد الدوسري، ليالي دهراب، نواف العلي، كفاح الرجيب، سارة القبندي، وغيرهم، وقدم خلاله شخصية «عبدالله»، وحصد أداؤه نجاحا كبيرا وتفاعلا ايجابيا من المشاهدين.