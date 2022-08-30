هادي العنزي



أعلن اتحاد كرة السلة عن شكل الدوري العام لمختلف المراحل السنية، مبينا أن دوري الدرجة الأولى سيكون بنظام الدمج من دور واحد بمشاركة 11 فريقا، على أن تتأهل الأندية صاحبة المراكز الـ 6 الأولى إلى الدوري الممتاز، بحيث يلعبون دوري من 3 مراحل مختلفة، فيما يلتقى أصحاب المراكز من الـ 7 حتى الـ 11 للعب دوري الدرجة الأولى الذي سيكون من 3 أقسام.

وأشار اتحاد السلة إلى أن الأدوار النهائية للدوري بقسميه «الممتاز» و«الأولى» سيقام بطريقة «البلاي اوف»، بحيث تلعب الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوري الممتاز فيما بينها بنظام «المقص» إذ سيلعب الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث بأفضلية الفائز في 3 مباريات من إجمالي 5 متاحة، فيما يقام الدور قبل النهائي للدرجة الأولى بأفضلية الفائز في مباراتين من 3 متاحة، والفائز في المباراة النهائية لدوري الدرجة الأولى يتأهل تلقائيا إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل، فيما يقابل الخاسر الفريق صاحب المركز الخامس في «الممتاز» لتحديد هوية سادس الفرق الـ 6 في الموسم 2023-2024.



ويتوقع أن تنطلق منافسات دوري الدمج للموسم الحالي بعد انتهاء بطولة الأندية العربية الـ 34 للرجال التي يستضيفها نادي الكويت خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر المقبل.