أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف بدعم الكويت جميع الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة ولتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، مستذكرا مساهمات الكويت ووقوفها مع الشعب اليمني وحكومته الشرعية لإنهاء الحرب في اليمن وفقا للمرجعيات الدولية.



وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون إن ذلك جاء خلال استقبال الحجرف سفير الكويت لدى الجمهورية اليمنية فلاح الحجرف بمكتبه بالأمانة العامة في الرياض.



وأعرب الحجرف عن التهنئة للسفير فلاح الحجرف باعتماده سفيرا جديدا للكويت لدى الجمهورية اليمنية، متمنيا له التوفيق والسداد.



وأكد مواقف دول مجلس التعاون الثابتة في دعم ومساندة جميع الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة في اليمن والحفاظ على وحدته وتحقيق الأمن والاستقرار في جميع ربوعه لينعم الشعب اليمني بالرخاء والتنمية والسلام.