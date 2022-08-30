الدوحة - فريد عبدالباقي



نظمت اللجنة العليا للمشاريع والإرث ورشة عمل بالعاصمة السعودية (الرياض)، لتعريف المشجعين السعوديين بإجراءات بطولة كأس العالم قطر 2022، وحجز السكن واستصدار بطاقة «هيا» وتجربة المشجعين خلال البطولة.



وقد حضر الورشة كل من الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم قطر 2022 ناصر الخاطر، ونائب المدير العام للاتصال والتسويق وتجربة البطولة خالد علي المولوي، والمدير التنفيذي للاتصال والإعلام باللجنة العليا للمشاريع والإرث فاطمة النعيمي، وسفراء برنامج إرث قطر محمد سعدون الكواري، مبارك مصطفى، وأحمد خليل، وسفير بطولة كأس العالم قطر 2022 نواف التمياط، وأسطورة الكرة السعودية سعيد العويران.



وشارك في فعاليات الورشة كل من المدير التنفيذي لمنصة «هيا» سعيد الكواري، والمدير التنفيذي لإدارة الإسكان عمر الجابر، ومدير إدارة الفعاليات باللجنة العليا للمشاريع والإرث خالد الحمر.



وقد قدم عمر الجابر وصفا تفصيليا لمنصة الإقامة الرسمية للبطولة وخيارات السكن المتنوعة التي تشمل الفلل، والشقق الفندقية، والبواخر العائمة، والفنادق، والمخيمات، وقدم عرضا تفصيليا عن كيفية حجز مختلف الفئات والتي يبدأ سعر بعضها من 80 دولارا أميركيا.



وبعدها قام سعيد الكواري بتعريف الجماهير السعودية ببطاقة «هيا» والغرض منها ومميزاتها، ومن بينها دخول البلاد للمشجعين القادمين من الخارج، ودخول الاستادات، واستخدام وسائل النقل خلال المباريات، وكذلك تجربة المشجع عبر تطبيق «هيا» الذكي والذي يتيح للجماهير معلومات مفصلة عن التنقل والوجهات السياحية والمباريات والعديد من المزايا.



واختتم خالد السويدي الورشة باستعراض حافل لـ«درب لوسيل» الوجهة المرتقبة في الدوحة، وكذلك برنامج العروض الفنية تحت شعار «وصل فنك»، حيث تفاعل الجماهير مع العروض المقدمة مبدين إعجابهم وتشوقهم للقدوم إلى الدوحة لمعايشة أجواء البطولة.



إطلاق تطبيق تذاكر سوبر لوسيل



هذا، وأكد مدير إدارة علاقات التسويق في كأس العالم قطر 2022، حسن ربيعة الكواري أن هناك إقبالا كبيرا على تذاكر مباراة كأس سوبر لوسيل التي تجمع الزمالك المصري والهلال السعودي، وقال: هناك إقبال كبير على تذاكر مباراة سوبر لوسيل، حيث تم بيع قرابة 70% من التذاكر على أن يتم طرح تذاكر خلال الفترة المقبلة على موقع «فيفا».



وأشار الكواري إلى أنه تم طرح تذاكر الضيافة على الموقع للمرة الأولى وهي فئة جديدة ويصل سعرها إلى 1500 ريال قطري وتتميز عن التذاكر العادية وتوفر العديد من الخدمات منها المواقف، مشيرا إلى أنه تم طرح تذاكر إضافية وتم بيعها في أقل من ساعة.



وأضاف: أن التذاكر لن تتواجد في الملعب وسيكون عبر الموقع الإلكتروني، وسيتم طرح التطبيق الخاص بتذاكر كأس سوبر لوسيل 2 سبتمبر المقبل، ويمكن للجماهير التسجيل في التطبيق عند وصول إيميل بتأكيد التذاكر ومنها يستطيع المشجع إرسال تذاكره للضيوف أو تعديل البيانات على الأسماء.



الجولة الخامسة من الدوري القطري



إلى ذلك، تستكمل اليوم مباريات الجولة الخامسة من الدوري القطري، والتي تشهد إقامة مباراتين يلتقي في الأولى الريان مع أم صلال في الـ 5:10 مساء على ستاد أحمد بن علي، والثانية السد مع السيلية في الـ 7:20 مساء على ستاد المدينة التعليمية، وتختتم الجولة غدا بإقامة مباراتين أيضا، حيث يواجه الغرافة مع الأهلي في الـ 5:10 مساء على ستاد الثمامة، والعربي يلتقي مع الدحيل في الـ 7:20 مساء على ستاد خليفة الدولي.