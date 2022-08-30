محمد الجلاهمة



واصل قطاع الأمن الجنائي ممثلا في رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبقيادة العميد محمد قبازرد التصدي للحملة المنظمة لاستهداف الكويت بالمواد المخدرة، إذ أحبطوا محاولة إغراق السوق المحلي بـ 100 كيلو من مخدر الحشيش تقدر قيمتها السوقية بربع مليون دينار، وتم ضبط وافد مصري يعمل في صيد الأسماك، حيث اعترف بأنه جلب هذه السموم بالتعاون مع آخرين، حيث تسلم هذه السموم منهم في عرض البحر، وجار استكمال التحقيقات مع الوافد للوقوف على علاقاته وكيفية تصريف هذه الشحنة الكبيرة، سواء داخل البلاد أو دول أخرى.



واستنادا إلى مصدر أمني لـ «الأنباء» فإن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وصلت إليهم معلومة عن ان وافدا مصريا تمكن من إدخال كمية ضخمة من المواد المخدرة، وعليه تم ضبطه وبالتحقيق معه أرشد عن المخدرات التي جلبها وتبين انها من مخدر الحشيش وتقدر بـ 100 كيلوغرام.



وأكد المصدر استمرار جهود رجال الأمن الجنائي في تتبع أي عمليات تهريب داخل البلاد والتصدي بكل حزم لمحاولات إغراق البلاد بهذه السموم.