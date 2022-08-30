أحمد خميس



أحبط رجال الجمارك في إدارة الجمرك البري محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد التموينية المدعومة الممنوع تصديرها خارج البلاد، والمضبوطات عبارة عن نحو 1000 علبة حليب و400 عبوة زيت فضلا عن مواد تموينية أخرى.



وذكر بيان للجمارك ان الضبطية تأتي انطلاقا من تعليمات المدير العام بالوكالة سليمان الفهد بالتدقيق والتفتيش على جميع الشحنات الصادرة، تضمن سلسلة من الضبطيات الجمركية السابقة، وتضمن البيان ايضا انه تم عمل محضر ضبط جمركي وسيتم تسليمها الى وزارة التجارة - ادارة التموين لاتخاذها الإجراء اللازم فيها.