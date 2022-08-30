أحمد خميس



تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط سوابق تبين تورطه في ارتكاب 5 جرائم سلب حراس بنايات، الإيجارات التي يقومون بتجميعها من السكان وأقر المتهم بأنه كان يرتكب سرقاته قبل نهاية كل شهر حتى يحصل على أكبر مبالغ ممكنة.



وقال مصدر أمني إن تعدد قضايا سرقة حراس بنايات في محافظة الأحمدي دفع إلى تشكيل فريق عمل انتهى إلى أن وراء ارتكاب هذه الجرائم مواطن من أرباب السوابق، وعليه تم ضبطه، وبالتحقيق معه اعترف بأنه كان يدخل الى غرف الحراس ويوهمهم بأنه يعمل في المباحث ويظهر لهم كارنيه مزوراً يشير إلى أنه يعمل في «الداخلية» ويزعم بأنه يبحث عن مخدرات يخفونها ويقوم بسلبهم، وبعرض المتهم على المجني عليهم تعرفوا عليه لتتم إحالته إلى النيابة بتهم السرقة وانتحال صفة رجال الأمن.