قال مسؤول كبير اليوم الثلاثاء، إن إيران أغلقت حدودها مع العراق وحثت مواطنيها على تجنب السفر إلى هناك وسط تصاعد العنف بعد إعلان رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر اعتزال الحياة السياسية.

واندلعت اشتباكات ضارية في بغداد أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 أمس الاثنين بعدما دفع إعلان الصدر أنصاره إلى اقتحام مبنى حكومي والاشتباك مع جماعات منافسة.

ويسافر ملايين الإيرانيين إلى مدينة كربلاء العراقية سنويا لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين حفيد النبي محمد. وتوافق ذكرى أربعينية الحسين هذا العام 16 و17 سبتمبر أيلول.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن ماجد مير أحمدي مساعد وزير الداخلية قوله "الحدود مع العراق أغلقت لدواع أمنية. من الضروري أن يمتنع الإيرانيون عن السفر إلى العراق حتى إشعار آخر".

وقال التلفزيون الرسمي إن إيران أوقفت جميع رحلات الطيران إلى العراق "حتى إشعار آخر بسبب الاضطرابات الراهنة".

ونقل التلفزيون عن مسؤول طيران كبير "نحاول ترتيب رحلة طيران طارئة لإعادة الإيرانيين الموجودين في المطار حاليا من العراق وبغداد. نأمل في إجلائهم اليوم".