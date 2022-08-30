دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء، جميع الاطراف العراقية المعنية إلى الشروع في حوار سريع لحل الأزمة الحالية في البلاد مثمنا دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى إنهاء العنف.

وقال الكاظمي في تغريدة على موقع (تويتر) : إن "دعوة الصدر الى وقف العنف تمثل أعلى مستويات الوطنية والحرص على حفظ الدم العراقي وهي تحمل الجميع مسؤولية أخلاقية ووطنية بشأن حماية مقدرات العراق والتوقف عن لغة التصعيد السياسي والامني".

من جهته أعرب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في تغريدة على (تويتر) عن شكره لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على دعوته اتباعه الى انهاء جميع التظاهرات والمظاهر المسلحة والاعتصامات مخاطبا الصدر "فموقفكم بحجم العراق الذي يستحق منا الكثير".

وأعرب مسؤولون وقادة سياسيون عراقيون آخرون عن تثمينهم لموقف الصدر في تغريدات وبيانات متفرقة نوهت معظمها بأهمية الحفاظ على الدم العراقي ومنع الاقتتال الداخلي .

من جانبها أعربت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في تغريدة مماثلة اليوم عن ترحيبها بدعوة الصدر إلى وقف العنف قائلة انها "ترحب بما وصفته الاعلان المعتدل الاخير للصدر وتدعو مجددا إلى ضبط النفس والتهدئة ليسود صوت العقل في البلاد" على حد وصفها.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أعرب في تصريح سابق اليوم عن اعتذاره للشعب العراقي عن احداث العنف التي وقعت امس الاثنين واليوم الثلاثاء موجها أتباعه بإنهاء مظاهر التسلح والاعتصامات والمظاهرات