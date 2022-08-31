الدوحة - فريد عبدالباقي - القاهرة - سامي عبدالفتاح



كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس «سوبر لوسيل» عن توقيع الاتحادين المصري والسعودي لكرة القدم اتفاقية تؤكد مشاركة ناديي الزمالك والهلال في بطولة كأس «سوبر لوسيل» التي ستقام على هامش تدشين ستاد لوسيل المونديالي الذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجع، ويستضيف نهائي كأس العالم ديسمبر المقبل.



وقد حضر مراسم التوقيع في مقر الاتحاد القطري لكرة القدم الأمين العام للاتحاد منصور الأنصاري، وأمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم والمدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم وليد العطار وأمين مجلس إدارة نادي الهلال فيصل الغشيان والمشرف العام على كرة القدم في نادي الزمالك أمير مرتضى منصور.



وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم قطر ناصر الخاطر: لا شك أن استضافة مباراة تجمع اثنين من أكبر أندية المنطقة، تعد الطريقة المثلى لاختبار جاهزية العمليات التشغيلية في ستاد لوسيل بسعته الكاملة، فالهلال والزمالك يتمتعان بجماهيرية واسعة، وبسجل حافل من الإنجازات في المنافسات المحلية والقارية، إلى جانب تاريخهما العريق الذي يتناغم مع ما يجسده صرح رياضي بحجم ومكانة ستاد لوسيل من عراقة وتراث المنطقة.



إلى ذلك، وفي خطوة غير مسبوقة، وعقب فوز الزمالك ببطولتي الدوري وكأس مصر، أعلن رئيس النادي مرتضى منصور، عن عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية في 28 أكتوبر لطرح الثقة فيه شخصيا، للاستمرار رئيسا للنادي أو أقصائه لانتخاب رئيس جديد بسبب الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها إلى جانب انتخاب نائب لرئيس مجلس الإدارة وهو المكان الشاغر الآن بعد استقالة اللواء مصطفى هدهود، كما أعلن عن تنظيم احتفالية كبيرة يحضرها فنانون ومطربون يشجعون الفريق في ملعب ستاد القاهرة، وانه يسعى للحصول على الموافقات الرسمية من وزارتي الداخلية والشباب والرياضة.