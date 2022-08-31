قال تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست» حول أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية للربع الثاني من 2022، أن الأرباح التي أعلنت عنها الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي وصلت إلى مستوى قياسي جديد خلال الربع الثاني، وذلك بدعم من النمو واسع النطاق للأرباح التي سجلتها كافة القطاعات باستثناء القطاعين المالي والأدوية.



وقد كان لارتفاع أرباح شركات الطاقة جراء ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 100 دولار المساهمة الرئيسية في ارتفاع إجمالي الأرباح التي سجلتها الشركات الخليجية. كما كانت معنويات المستهلكين وأنشطة الأعمال قوية خلال هذا الربع على الرغم من التباطؤ على المستوى العالمي بسبب ارتفاع معدلات التضخم وجهود البنوك المركزية لكبح جماح الأسعار.



وبلغ صافي الربح الإجمالي للشركات المدرجة في دول الخليج 77.3 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 65.7 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022، أي بنمو بلغت نسبته 17.6% على أساس ربع سنوي، ليبلغ بذلك إجمالي أرباح الشركات الخليجية خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 143 مليار دولار.



وجاءت قطاعات الطاقة والبنوك والمواد الأساسية في الصدارة من حيث الأرباح المطلقة مقارنة بالربع الثاني من العام 2021 حيث شكلت نحو 90% من إجمالي النمو السنوي للأرباح. ومن حيث النمو على أساس ربع سنوي، ساهمت قطاعات الطاقة والمواد الأساسية والمرافق العامة في تعويض تراجع أرباح قطاع الاستثمار والتمويل.



واحتفظت أرامكو السعودية بريادتها كأكبر مساهم في نمو الأرباح خلال الربع، إلا انه حتى باستثناء أرباح أرامكو، ظل نمو إجمالي الأرباح قويا، إذ وصل إلى نسبة 32.9% على أساس سنوي و11.2% على أساس ربع سنوي.



الشركات الكويتية



وعلى صعيد نتائج الشركات المدرجة في بورصة الكويت، فقد ارتفعت أرباحها بنسبة 1.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2022، إذ بلغت 1.68 مليار دولار، مقابل 1.66 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2021.



وجاء قطاع البنوك في الصدارة كأكثر القطاعات تأثيرا على ارتفاع إجمالي أرباح البورصة، إذ قفزت أرباح القطاع بنسبة 39.1% ووصلت إلى 920.9 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2022 مقابل 661.9 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2021.



وسجل قطاع المواد الأساسية ثاني أعلى معدل نمو في الأرباح خلال الربع الثاني من العام 2022 بنمو سنوي بنسبة 222.2% لتصل أرباح القطاع إلى 133.2 مليون دولار مقابل 41.3 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2021.



من جهة أخرى، ارتفع صافي ربح قطاع الاتصالات بنسبة 23.4% على أساس سنوي ليصل إلى 228.6 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2022 مقابل 185.3 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2021، فيما بلغت أرباح قطاع العقار 137.6 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2022 مقابل صافي ربح قدره 67.4 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2021.



فيما شهد صافي ربح الشركات السعودية المدرجة في البورصة نموا سنويا بنسبة 70.4% ليصل إلى 59.5 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022 مقابل 34.9 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2021.



وسجلت القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الطاقة والمواد الأساسية والبنوك والاتصالات، نموا قويا في أرباحها على أساس سنوي خلال الربع، في حين سجلت قطاعات العقار والمرافق العامة والتأمين والأدوية والاستثمار والتمويل تراجع أرباحها خلال ذلك الربع.



وجاء قطاع الطاقة في الصدارة وكان أكبر القطاعات المساهمة في صافي الربح خلال الفترة بتسجيله صافي ربح قدره 46.7 مليار دولار. حيث سجلت أرامكو السعودية صافي ربح قدره 46.3 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022 مقابل 24.2 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2021 بنمو بلغت نسبته 91.1% بدعم من ارتفاع النفط.



وفي المقابل، شهدت الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نمو صافي أرباحها بنسبة 50% في الربع الثاني من العام 2022، إذ وصلت إلى 7.2 مليارات دولار مقابل 4.8 مليارات دولار في الربع الثاني من العام 2021.



وتماشيا مع بقية الأسواق الخليجية، ارتفع صافي ربح قطاع البنوك في بورصة أبوظبي ليصل الى 1.6 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2021 مرتفعا بقيمة 197.6 مليون دولار أو ما نسبته 14%.



وسجل قطاع الاتصالات ثاني أكبر صافي أرباح في البورصة خلال الربع الثاني من العام 2022 على الرغم من تسجيل زيادة هامشية بنسبة 2.2% في نمو الأرباح على أساس سنوي، حيث بلغت 672.5 مليون دولار مقابل 658.2 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2021



وفي سوق دبي، قفز صافي ربح الشركات المدرجة في بورصة دبي بنسبة 49.6% على أساس سنوي إلى 3.7 مليارات دولار في الربع الثاني من العام 2022 مقابل 2.5 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2021.



وكان نمو الأرباح خلال الربع مدفوعا بصفة رئيسية بالأداء القوي لقطاعات البنوك والمرافق العامة والعقارات حيث شكلت القطاعات الثلاثة 93.3% من إجمالي أرباح البورصة خلال هذا الربع.



وعلى صعيد الشركات القطرية، فقد ارتفع إجمالي ربح الشركات المدرجة في بورصة قطر بنسبة 41.2% في الربع الثاني من العام 2022 على أساس سنوي ليصل إلى 3.8 مليارات دولار مقابل 2.7 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2021.



وسجل قطاع البنوك نموا في الأرباح بنسبة 11.1% في الربع الثاني من العام 2022 ليصل إلى 1.9 مليار دولار، لتشكل بذلك أرباح القطاع نحو 48.6% من إجمالي أرباح البورصة عن فترة الربع الثاني من العام.



وفي البحرين، ارتفع صافي الأرباح الإجمالية للشركات المدرجة في بورصة البحرين في الربع الثاني من العام 2022 بنسبة 62.4% على أساس سنوي إلى 943.3 مليون دولار بعد أن سجلت أربعة من قطاعات السوق الكبرى نموا في صافي الربح خلال هذا الربع. وسجل قطاع المواد الأساسية أعلى معدل نمو في الأرباح الإجمالية على مستوى قطاعات السوق في الربع الثاني من 2022.



كما تحسن صافي ربح قطاع الاتصالات في الربع الثاني من العام 2022 بنسبة 11.4% على أساس سنوي ليصل إلى 56.3 مليون دولار.



وفي سلطنة عمان، ارتفع إجمالي صافي ربح الشركات المدرجة في بورصة عمان بنسبة 11% على أساس سنوي إلى 468.4 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2022 مقابل 422 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام 2021.



وفي الربع الثاني من العام 2022، تحسن الأداء المالي لقطاع البنوك، الذي يعد أكبر قطاع على مستوى البورصة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 11.5% ووصلت أرباح القطاع إلى 276.4 مليون دولار مقابل 248 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2021.



وتبعه قطاع المرافق العامة والخدمات في المرتبة الثانية بتسجيله أعلى معدل ربح صافي بقيمة 57.7 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2022 مقابل 62.2 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2021.