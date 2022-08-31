دارين العلي



نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء حملة مشتركة مع بلدية العاصمة على الصليبخات والدوحة لرصد التعديات. وقال نائب رئيس الفريق احمد الشمري ان الحملة استهدفت التعديات على شبكة الكهرباء حيث قام الفريق بتوجيـه عدة انذارات لرفع المخالفات عن الشبكة.



كما تم تنفيذ محضر ضبط بسبب وجود تمديدات مخالفة تشكل خطرا كبيرا على القاطنين. ولفت الى ان الحملة استمرارا لاستراتيجية الوزارة على بيوت الصفيح والعشوائيات التي بدأت منذ فـتـرة فـي السكن الخاص في جميع المحافظات الشمالية.



وأوضح ان المخالفات لهذا الشهر بلغت 45 محضر ضبط وإثبات حالة معظمها تعديات على الشبكة الكهربائية وتوجيه اكثر من 200 انذار شـفـهـي بـسـبـب الهدر في استخدام خدمتي الكهرباء والمياه.



ونبه الشمري ملاك العقارات الى ضرورة الاشتراط على المستهلك عدم العبث بشبكتي الكهرباء والماء والتأكد من ذلك لأن المخالفات والتمديدات التي يقوم بها المستثمرون يتحمل مسؤوليتها وغراماتها أصحاب العقارات أنفسهم.