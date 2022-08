أعلنت الشركة التجارية العقارية عن افتتاح فرعي سيتي سنتر الجديدين في أحد مجمعاتها السكنية (جمان وتاتشر).



تم الافتتاح بحضور كل من نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون الإدارية والقانونية للشركة التجارية العقارية محمد غضنفري ورئيس مجلس إدارة سيتي سنتر هايبر ماركت ناصر الغانم.



وأعرب الرئيس التنفيذي للشركة التجارية العقارية م. عبدالمطلب معرفي عن سعادته بافتتاح الافرع الجديدة والتعاون المثمر والذي يمثل شراكة استراتيجية بين الطرفين وذلك بعد النجاح الكبير لافرع سيتي سنتر في الكويت.



وصرح رئيس مجلس إدارة سيتي سنتر هايبر ماركت ناصر الغانم بأن سيتي سنتر To Go يتميز بتجربة تسوق فريدة ويحتوي على أفضل العلامات التجارية لتوفير جميع متطلبات العائلة. كما سيتم توفير منتجات طازجة مثل المخبوزات بالاضافة الى علامات تجارية لمنتجات مستوردة حصريا في متاجر سيتي سنتر To Go.



واضاف الغانم انه وقع الاختيار على الشركة التجارية العقارية كونها شركة رائدة في مجال التطوير العقاري في الكويت لتوفير أفضل تجربة للجميع.