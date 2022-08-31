أسامة أبو السعود



استنكر رئيس نقابة العاملين في شركة ناقلات النفط الكويتية نادر زياد الحربي الاستهانة بحقوق ومقدرات العاملين في القطاع النفطي، خاصة فيما يتعلق بعدم إدراجهم في المكافآت الخاصة بالصفوف الأولى خلال جائحة «كورونا» رغم مجهوداتهم الواضحة للعيان والتي أشاد بها القاصي والداني ولا يمكن تجاهلها. وأضاف الحربي في تصريح صحافي أنه كان من الواجب أن يتصدر العاملون في «النفطي» قوائم من تمت مكافأتهم، إلا أن واقع الحال جاء مغايرا لما يجب أن يكون، وأصبح فيه ظلم واضح على حقوق العاملين الذين واجهوا الصعاب خلال الجائحة في الوقت الذي تخلى فيه عن العمل أغلب العمالة الوافدة، وتصدى أبناء الوطن من الكويتيين العاملين في القطاع النفطي للعمل في ظل الظروف التي أثرت على كل دول العالم. كما استغرب الحربي تأخير صرف بدل بيع الإجازات والذي تم إقراره وتحديد مواعيد صرفه من قبل الجهات المعنية، وأكد أنه يجب ألا يكون هناك فرق في صرف بدل بيع الإجازات للعاملين في القطاع النفطي مع غيرهم. وأوضح أن تأخير صرف مقابل بدل بيع الإجازات سيحمل خزينة الدولة خسائر كبيرة، لأن من العمال من ستتم ترقيتهم وبالتالي ستزيد أجورهم، وحسب القوانين واللوائح المنظمة للعمل يتم احتساب مقابل الإجازات على آخر أجر يصل إليه العامل. واختتم الحربي تصريحه مطالبا الجهات المعنية في الدولة بالإسراع في تلبية مطالب العاملين في القطاع النفطي الذين يشكلون القوة الحقيقية لعصب الاقتصاد الوطني بإدارتهم لأهم مرافقه وهو القطاع النفطي، مؤكدا أن المساس بحقوق موظفي القطاع «خط أحمر» لا نقبل به أبدا.