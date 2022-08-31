التقى المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود، المستشار محمد أبوالحسن امس بقصر السيف، خلال لقاء عمل تشاوري، تبادلا فيه الآراء والأفكار والتطلعات، حيث تطرق الحديث نحو ضرورة تكاتف الجهود وتعزيزها للسعي في المشاركة الفعالة التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



وأعرب الشيخ فيصل الحمود عن أهمية مثل هذه اللقاءات التي تحمل في معناها وجوهرها ترجمة التعليمات السامية للقيادة السياسية والتي دائما تهتم بالمواطن وتذليل كافة العقبات والصعوبات لاسيما فئة النشء والشباب الذين هم نواة المستقبل وأمل الحاضر في أحداث التطور والازدهار للبلاد.