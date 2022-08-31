رئيس الوزراء يتفقد " السكنية " ويستمع إلى المواطنين

جلس مع المراجعين واستمع إلى مطالبهم .. ومواطن يخاطبه: اضرب بيد من حديد وامضِ قدماً في الإصلاح ونحن معك

أحمد النواف لمراجعي "السكنية": عطوني أي ملاحظات .. ونستبشر خيراً بمجلس الأمة الجديد وإن شاء الله يمشون الأمور الشعبوية كلها من أجل الشعب الكويتي

رئيس الوزراء لقياديي "السكنية": "لو تسوون مثل ما أنا أسوي وتنزلون من مكاتبكم وتقعدون مع المراجعين كنتم حليتم مشاكل أهل الكويت"

رئيس الوزراء لقياديي "السكنية": أوصيكم بكبار السن

جولة تفقدية مفاجئة على مستشفى مبارك

أمر بعلاج طفل في الخارج وساعد أحد الوافدين في الحصول على موعد بعد أن اطلع على حالته المرضية

مريض في الجناح العمومي لرئيس الوزراء : عارفينك طال عمرك

مريم بندق



في الجولة التفقدية المفاجئة الثالثة التي شملت مستشفى مبارك والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، أمر رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف وزارة الصحة بإرسال طفل للعلاج في لندن مع فريق طبي بعد أن استمع إلى حالته من قبل والده الذي تصادف وجوده في المستشفى. لأن الإنسانية عاطفة سامية لا تعرف وطنا ولا جنسا ولا لونا بل ينضوي تحت جناحها أي إنسان، فقد تعامل رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف مع كل المرضى في مستشفى مبارك كويتيين وغير كويتيين وتقدم منهم جميعا سائلا عن احتياجاتهم. وتقدم رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف من أحد الوافدين وسأله عن احتياجه وعندما علم بحالته المرضية التي تستدعي موعدا قريبا نظر إلى أحد القياديين بالمستشفى الذي أجاب بأبشر. هذا، وتكرر طلب رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف من القياديين اثناء زيارته التفقدية المفاجئة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية النزول من مكاتبهم ولقاء المراجعين، وأبلغهم قائلا: «جلست مع المراجعين».



وخاطب النواف قياديي «السكنية»، قائلا: لو تسوون مثل ما أنا أسوي وتنزلون من مكاتبكم وتقعدون مع المراجعين كنتم حليتم مشاكل أهل الكويت.



وأوصاهم سموه بالتواصل مع المراجعين «اقعدوا مع المراجعين ولو مرة أو مرتين اسبوعيا لمدة ربع ساعة، وافتروا بين المراجعين يوميا 5 دقائق، وحتى تحققون النجاح في عملكم أبي النجاح والثناء لكم أنتم وسيجني ثماره أهل الكويت بمن فيهم أولادكم، فأنا موجود اليوم ربما باكر غير موجود معكم لكن انتم الدائمين في هذا المكان».



جاء ذلك بعد ان جلس رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف وسط مراجعي المؤسسة العامة للرعاية السكنية وطلب منهم إبلاغه بأي ملاحظات للعمل على إيجاد المعالجة لها، وطلب منه أحد المراجعين الضرب بيد من حديد والمضي قدماً في الإصلاح و«نحن معك». وطمأن سموه المواطنين قائلا: نستبشر خيرا بمجلس الأمة الجديد وان شاء الله يتعاون لتحقيق المتطلبات الشعبوية كلها من أجل الشعب الكويتي. وفي لفتة إنسانية أوصى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف القياديين في «السكنية» قائلا: «أوصيكم بكبار السن».

تفقد "السكنية" واستمع إلى مشاكل المواطنين

بالفيديو.. رئيس الوزراء لقياديي "السكنية": "لو تسوون مثل ما أنا أسوي وتنزلون من مكاتبكم وتقعدون مع المراجعين كنتم حليتم مشاكل أهل الكويت"

علمت " الأنباء" أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف قام بجولة تفقدية مفاجئة على المؤسسة العامة للرعاية السكنية حيث استمع إلى آراء ومقترحات المراجعين.

وخاطب النواف قياديي "السكنية"، قائلا: لو تسوون مثل ما أنا أسوي وتنزلون من مكاتبكم وتقعدون مع المراجعين كنتم حليتم مشاكل أهل الكويت.

وأوصاهم سموه بالتواصل مع المراجعين "اقعدوا مع المراجعين ولو مرة أو مرتين اسبوعيا حتى لمدة ربع ساعة، و افتروا بين المراجعين يوميا حتى 5 دقائق، فأنتم مسؤولون وحتى تحققون النجاح في عملكم أبي النجاح والثناء لكم أنتم وسيجني ثماره أهل الكويت بمن فيهم أولادكم".

كما طلب من مراجعي المؤسسة العامة للرعاية السكنية ابلاغه بأي ملاحظات للعمل على إيجاد المعالجة لها.

وطمأنهم قائلا : نستبشر خيرا بمجلس الأمة الجديد وان شاء الله يمشون الأمور الشعبوية كلها من أجل الشعب الكويتي.

وأبلغ النواف القياديين في "السكنية" ببعض الملاحظات البسيطة لتيسير العمل بروح جديدة لخدمة المراجعين.

وقال لهم حرفيا بعد أن طلب منه أحد المراجعين الضرب بيد من حديد: "جلست مع المراجعين ووجدت عندهم مليون مشكلة".

وفي لفتة إنسانية أوصى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف القياديين في "السكنية" قائلا : "أوصيكم بكبار السن ".

جولة تفقدية مفاجئة على مستشفى مبارك

نفذ رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف جولة ثانية مفاجئة اليوم على مستشفى مبارك، حيث قام بزيارة المرضى في الغرف الخاصة والغرف العامة، اضافة الى التواجد وسط المراجعين وسؤالهم عن احتياجاتهم.

أحمد النواف يتفقد " السكنية " ويستمع إلى المواطنين

علمت " الأنباء" أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف قام بجولة تفقدية مفاجئة على المؤسسة العامة للرعاية السكنية حيث استمع إلى آراء ومقترحات المراجعين.

رئيس الوزراء لقياديي "السكنية": لو تسوون مثل ما أنا أسوي وتنزلون من مكاتبكم وتقعدون مع المراجعين كنتم حليتم مشاكل أهل الكويت

خاطب رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف قياديي "السكنية"، قائلا: لو تسوون مثل ما أنا أسوي وتنزلون من مكاتبكم وتقعدون مع المراجعين كنتم حليتم مشاكل أهل الكويت.

وأوصاهم سموه بالتواصل مع المراجعين "اقعدوا مع المراجعين ولو مرة أو مرتين اسبوعيا حتى لمدة ربع ساعة، و افتروا بين المراجعين يوميا حتى 5 دقائق، فأنتم مسؤولون وحتى تحققون النجاح في عملكم أبي النجاح والثناء لكم أنتم وسيجني ثماره أهل الكويت بمن فيهم أولادكم".

رئيس الوزراء لمراجعي "السكنية": عطوني أي ملاحظات .. ونستبشر خيراً بمجلس الأمة الجديد وإن شاء الله يمشون الأمور الشعبوية كلها من أجل الشعب الكويتي

طلب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف من مراجعي المؤسسة العامة للرعاية السكنية ابلاغه بأي ملاحظات للعمل على إيجاد المعالجة لها.

وطمأنهم قائلا : نستبشر خيرا بمجلس الأمة الجديد وان شاء الله يمشون الأمور الشعبوية كلها من أجل الشعب الكويتي.

رئيس الوزراء لقياديي "السكنية": أوصيكم بكبار السن

في لفتة إنسانية أوصى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف القياديين في "السكنية" قائلا : "أوصيكم بكبار السن ".

مريض في الجناح العمومي لرئيس الوزراء : عارفينك طال عمرك

خاطب رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف مريضا في الجناح العمومي بمستشفى مبارك قائلا : ترى انا مو من المستشفى وإذا عندك شي قول ، فرد عليه المريض : عارفينك طال عمرك الله يعطيك الصحة والعافية.

رئيس الوزراء يساعد أحد الوافدين في الحصول على موعد

لأن الإنسانية عاطفة سامية لا تعرف وطنا ولا جنسا ولا لونا بل ينضوي تحت جناحها أي إنسان، فقد تعامل رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف مع كل المرضى في مستشفى مبارك كويتيين وغير كويتيين وتقدم منهم جميعا سائلا عن احتياجاتهم.

وتظهر الصورة المنشورة تقدم رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف من أحد الوافدين وسؤاله عن احتياجه وعندما علم بحالته المرضية التي تستدعي موعدا قريبا فقد نظر إلى أحد القياديين بالمستشفى الذي أجاب بـ أبشر.