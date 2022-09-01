محمود عيسى



ذكرت وكالة بلومبيرغ الاخبارية ان مجموعة جيفريز المالية على وشك ابرام صفقة لبيع حصتها في شركة ملكية خاصة، وذلك إلى شركة وفرة للاستثمار، حيث وافقت الاخيرة على الاستحواذ على حصة اقلية في شركة الملكية الخاصة أوك هيل كابيتال بارتنرز من مجموعة جيفريز المالية حسب ما نقلته عن اشخاص على دراية بالموضوع، والذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظرا لسرية المعلومات، مضيفين ان من المرتقب الاعلان عن الصفقة في الاسابيع المقبلة.



وقد امتنع ممثلو كل من شركة جيفريز والوفرة عن التعليق، كما لم ترد شركة اوك هيل انترناشيونال على طلب التعليق، وكانت شركة جيفريز قد اشترت حصة نسبتها 15% في شركة هيل بارتنرز عام 2019، عندما خططت الشركة لجعلها استثمارا رئيسيا يديره صندوق ستوني روك بارتنرز الذي وضع خططا لجمع ما يصل الى مليار دولار لشراء حصص في شركات الملكيات الخاصة والعقارات والبنية التحتية وفئات الاصول الاخرى. ولكن جيفريز انهت مساعيها في هذا المضمار منذ ذلك الحين.



وكانت وكالة بلومبيرغ قد ذكرت في وقت سابق من هذا العام ان جذور شركة اوك هيل كابيتال تعود الى مكتب عائلة الملياردير روبرت باس من ولاية تكساس الاميركية. وقالت الوكالة ان شركة الوفرة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها والتي تستثمر نيابة عن صناديق الثروة السيادية وصناديق المعاشات التقاعدية استحوذت في السابق على حصص اقلية في صناديق استثمارية بديلة.