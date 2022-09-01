تأكيداً لمكانته الفريدة كوجهة العمل المفضلة في القطاع المصرفي الكويتي، حصد البنك الأهلي المتحد جائزة أفضل بنك في مبادرات الموارد البشرية للعام 2022 من مجلة انترناشيونال فاينانس، وذلك نظرا إلى ما حققه من تميز في مختلف مجالات عمل الموارد البشرية بدءا من إستراتيجية الموارد البشرية، وما تتضمنه من جذب أفضل العناصر المؤهلة والحفاظ عليها وتنمية قدراتها والتفاعل المستمر مع الموظفين، ونجاح إدارة الموارد البشرية للعمل عن بعد ومباشرة المهام المتعلقة بالتوظيف والتخطيط والتدريب والتطوير وإدارة الأداء، فضلا عن نجاحها في تغيير تقييم الأداء السنوي التقليدي إلى إدارة الأداء المستمر على مدار العام، ما زاد من التواصل بين الإدارة العليا بالبنك والموظفين، وكذلك نجاح إدارة الموارد البشرية في أخذ زمام المبادرة في إدارة التغيير من خلال المشاركة في مبادرة التحول في البنك، مع التركيز على زيادة كفاءة الموظفين في الجوانب المتعلقة بالمهارات المرتبطة بالتطور التكنولوجي وتحليل البيانات وإبقاء الموظفين على إطلاع بخطوات التحول من خلال تنفيذ خطة التواصل الداخلي، وتشجيع المشاركة الفعالة على منصة التواصل الداخلي الإلكترونية «IConnect».



وبهذه المناسبة، قال مدير عام الموارد البشرية في البنك الأهلي المتحد نقيب أمين: «إن هذه الجائزة جاءت لتؤكد نجاح جهود البنك في الحفاظ على بيئة عمل جاذبة لأفضل الكفاءات المصرفية وذلك باعتبار أن موظفي البنك هم أساس تطوره ونجاحه في تحقيق أهدافه، من خلال اعتماده بشكل مباشر على تطبيق سياسة تستشرف المستقبل في مجال إدارة وتطوير الموظفين وتعزيز مهاراتهم وفق أرقى المعايير العالمية».

وأضاف أمين: «لا شك أن البنك الأهلي المتحد يقدم تجربة فريدة ومتميزة في إدارة الموارد البشرية، ولعل قدرتنا على الاحتفاظ بنسبة كبيرة من موظفي البنك لأكثر من ثلاثين عاما استطاعوا خلالها تحقيق طموحهم الوظيفي من خلال بيئة تفاعلية بين الموظفين والإدارة».