عبدالله الراكان



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الشامية والشويخ التعاونية خالد الدرباس أنه تم الانتهاء من تجديد أرفف السوق المركزي وكذلك تم تغيير جميع الثلاجات والفريزرات بأخرى جديدة، وتم عمل تجديد شامل لفرع الجمعية بمنطقة الشويخ الجنوبي وكذلك تغيير ديكور الصيدلية وقسم التجميل، كما تم الانتهاء من أكبر المشروعات الحيوية بالجمعية وهو مشروع «إنشاء مبنى مخازن الجمعية بمنطقة الري بالشويخ الصناعية» على مساحة نحو 2000 متر مربع تقريبا ويتكون من ثلاثة أدوار (سرداب + أرضي + ميزانين) بالإضافة إلى تخصيص واجهة المبنى كمحلات استثمارية وعددها (11) محلا في أنشطة متعددة ستطرح لاحقا للاستثمار.



وأكد الدرباس أن هذا المشروع يعد نقل نوعية للجمعية إذ سوف يدر دخلا من التأجير والاستثمار ويوفر القيمة الإيجارية التي تسددها الجمعية سنويا.



كما أوضح أمين الصندوق بالجمعية نواف اليتامى أنه جار حاليا العمل على الانتهاء من استخراج كافة التراخيص للمحلات المستمرة بالمبنى وعددها 11 محلا في أنشطة متعددة ومن ثم طرحها للاستثمار من قبل الغير وفقا للآلية المتبعة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا الشأن.



من جهة أخرى، قال الدرباس إنه تم توقيع عقد مع شركة العز العالمية للتجارة العامة والمقاولات ويمثلها رئيس مجلس الإدارة م.سعيد المانع، لبناء مواقف سيارات متعدد الأدوار (سرداب + أرضي) على مساحة 570 مترا مربعا وبحضور مكتب الدويلة (المشرف) على المشروع، وسوف يستغرق إنجاز المشروع مدة 300 يوم وبقيمة 528500 دينار، وسوف يسع لعدد 174 سيارة، بالإضافة إلى المواقف المجاورة التي تم استحداثها من قبل وهي في حدود 56 موقفا، أي أن إجمالي عدد المواقف الخلفية بعد تنفيذ المشروع 230 موقفا، وسوف تخفف هذه المواقف من الضغط والازدحام على المواقف الأمامية بالجمعية.