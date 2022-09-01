عقدت جمعية الوفرة التعاونيـة جمـــعيتها العمومية العادية مساء أول أمس في مدرسة موضي سلطان العيسى بمنطقة الوفرة السكنية، وذلك لمناقشة واعتماد التقريرين الإداري والمالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/3/31، بحضور رئيس مجلس الإدارة علي سعود المطيري وممثل وزارة الشؤون الاجتماعية عادل وسمي الفضلي وممثل مكتب أصول لتدقيق الحسابات د.عايد الهطلاني، وعدد غفير من السادة أعضاء الجمعية العمومية. وناقش الاجتماع بكل شفافية التقريرين الإداري والمالي، وأعلن علي المطيري توزيع أعلى عائد أرباح للمساهمين بنسبة 12%، وأن الجمعية حققت مبيعات قاربت 6 ملايين دينار، بالإضافة إلى توزيع السلال المتميزة على مساهمي الجمعية.



وفي ختام أعمال الجمعية، توجه رئيس مجلس الإدارة بالتهنئة والشكر الجزيل لأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالجمعية على جهودهم المبذولة لخدمة وتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الجمعية في النفع العام للمساهمين وأهالي منطقة الوفرة.