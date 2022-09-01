بدأت جمعية الهلال الأحمر في توزيع مساعدات لألف أسرة من المتضررين من الأمطار والسيول في السودان.



وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أنور الحساوي في تصريح لـ «كونا»: بدأنا من ولاية الجزيرة التي تعد من أكثر الولايات تأثرا توزيع مساعدات إيوائية وغذائية وصحية، موضحا أن المساعدات ستتواصل لتشمل مناطق أوسع وولايات أخرى خلال الأيام المقبلة، وأنهم لن يدخروا جهدا في تقديم المعونات، معربا عن شكره لكل الأفراد والجهات التي ساهمت في توفير وإيصال المساعدات.



وأعلن السودان حالة الطوارئ إثر كوارث الأمطار والسيول والأضرار التي طالت البلاد وأدت إلى مقتل 99 شخصا وتدمير أكثر من 60 ألف منزل فيما قدرت وكالة أممية أعداد المتضررين بأكثر من 226 ألف شخص من بينهم نحو 2250 في ولاية الجزيرة.



وقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن نحو 38 ألف شخص في كل أنحاء السودان تضرروا من الأمطار والفيضانات منذ بداية موسمها.