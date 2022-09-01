قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال الجلاوي إن الجهود التي تبذلها الكويت في تعزيز حقوق الانسان تعد ترجمة لحرص القيادة العليا على العمل الإنساني بجميع مجالاته.



جاء ذلك في تصريح صحافي للوزير الجلاوي عقب استقباله ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نسرين ربيعان والوفد المرافق لها.



وأوضح الجلاوي أن اللقاء مع ممثل المفوضية «هام جدا»، مشيرا إلى أن الكويت سباقة في المحافظة على حقوق الانسان وتعزيز متطلبات جميع الفئات التي تعيش على أرضها الطيبة.