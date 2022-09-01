دعت القنصلية العامة في مدينة إسطنبول المواطنين الكويتيين الراغبين في شراء عقارات أو وحدات سكنية الى ضرورة اتباع الاجراءات الرسمية والتيقن من استيفاء العقار لكل الاشتراطات الخاصة بالشراء والتسجيل في مديرية العقارات العامة (Mudurlugu Tapo) ومنها القرار الإداري الصادر عن وزارة الداخلية الذي يحدد نسب الأجانب في كل منطقة.



وحثت القنصلية في بيان، تلقت «كونا» نسخة منه، المواطنين على الاستعانة بخدمات ممثل عن مكتب استشارات قانونية لضمان استيفاء جميع الشروط والمتطلبات.



وناشدت القنصلية المواطنين الكويتيين التواصل معها على الرقم (+905306902097) لطلب المساعدة أو الاستفسار.