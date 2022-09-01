القاهرة - سامي عبد الفتاح



شهدت الجولة الأخيرة من الدوري المصري لكرة القدم، اغرب النتائج، بخسارة (البطل) الزمالك 1-2 أمام (الهابط) ايسترن كومباني، وخسارة (الوصيف) بيراميدز، 1-3 أمام (الهابط) فريق الجونة، مع فوز عريض برباعية نظيفة للأهلي على سيراميكا، الذي افلت من الهبوط بفارق نقطة وحيدة.



ورغم فوز ايسترن كومباني والجونة، الا انهما هبطا الى القسم الثاني، برفقة المقاصة، فيما صعد للدوري الممتاز من القسم الثاني فرق حرس الحدود والداخلية وأسوان.



ومن مفاجآت الليلة الأخيرة في الدوري المصري، أكد البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للأهلي استمراره مع الفريق في الموسم الجديد، باتفاق مع رئيس النادي محمود الخطيب، رغم الأنباء العديدة التي تواردت خلال الأيام الأخيرة عن رحيله وقدوم مدرب اجنبي جديد.



وأعلن سواريش ذلك بنفسه خلال المؤتمر الصحافي بعد الفوز على سيراميكا.



وفي ليلة الاحتفال مع الجماهير بدرع الدوري بملعب ستاد القاهرة، تلقى الزمالك خسارة غير متوقعة، بنتيجة 1-2 أمام ضيفه إيسترن كومباني، بعد ان دفع فيريرا بمجموعة من شباب الفريق، ورغم فوز ايسترن كومباني بقيادة علاء عبدالعال، الا ان الفريق هبط للقسم الثاني.



وبنفس السيناريو، كانت هزيمة بيراميدز أمام الجونة 1-3، والذي هبط ايضا.



وضمن الجولة الاخيرة ايضا، تعادل غزل المحلة مع الاتحاد السكندري بنتيجة 1-1، وبهذا افلت الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني محمد عمر من الهبوط بعد ان وصل للنقطة 37، وكذلك فعل المقاولون بالفوز على المصري 2-1، فيما تعادل سموحة وفاركو سلبيا، والبنك الأهلي وانبي 1-1، وفاز طلائع الجيش على الاسماعيلي 1-0.





المصري يقيل حسام



إلى ذلك، أقال النادي المصري البورسعيدي مدربه حسام حسن والجهاز الفني، حسب ما أعلن مجلس إدارته برئاسة كامل أبو علي.



واستقر مجلس إدارة المصري وبإجماع كل الأعضاء في اجتماعه توجيه الشكر للجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي بقيادة حسام حسن وجهازه المعاون والإداري والطبي على ما قدموه للنادي خلال فترة تعاقدهم السابقة.



وتعد هذه الخطوة أولى قرارات مجلس إدارة المصري الجديد غداة انتخابه من الجمعية العمومية، وفاز كامل أبوعلي بمنصب رئيس النادي بالتزكية.