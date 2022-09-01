أشاد ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في منطقة الخليج الطيب آدم بدور الكويت في المجالات الإنسانية والتنموية، لاسيما مجال رعاية الطفولة والنهوض بحقوق الأطفال على جميع المستويات المحلية والدولية.



واشاد آدم لـ «كونا» أمس، عقب لقائه الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر مها البرجس، بالشراكة الوثيقة والتعاون البناء بين المنظمة والجمعية، مثمنا دور «الهلال الأحمر» الكويتي بدعم الأطفال في الدول التي تعاني من كوارث طبيعية وانتشار للمجاعات.



ودعا آدم إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم الإنساني في الدول التي تعاني من أزمات وكوارث لاسيما اليمن والصومال والسودان.



من جهتها، أكدت البرجس في تصريح مماثل لـ «كونا» أهمية منح الأولوية لتقديم المساعدات وتحسين الظروف المعيشية في الدول المنكوبة ومساعدة الأطفال وحماية حقوقهم في تلك المناطق.



وأضافت أن الجانبين ناقشا عددا من المشاريع المشتركة المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية للأطفال حول العالم، كما بحثا سبل تعزيز هذا التعاون عبر تنفيذ برامج ميدانية لحماية حقوق الأطفال وتوفير احتياجاتهم في مختلف المجالات.



وأشارت البرجس إلى أن الجمعية و«اليونيسيف» تلتقيان في نفس الرسالة التي تحمل شعار «مساعدة الفئات الأكثر احتياجا من خلال النشاطات التنموية أو الإغاثية المختلفة»، معربة عن الأمل باستمرار هذا التعاون وتعزيزه.