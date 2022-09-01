صنفت المملكة العربية السعودية، ممثلة في رئاسة أمن الدولة 5 أشخاص، لارتباطهم بأنشطة داعمة لميليشيا «الحوثي» الإرهابية، المدعومة من إيران.



وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» في بيان أنه: استنادا إلى نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12/ 2/ 1439هـ، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 (2001)، والقرارات اللاحقة ذات الصلة، التي تستهدف من يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة لأسماء الأفراد المصنفة في هذا البيان داخل المملكة، كما يحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع تلك الأسماء أو لصالحها، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.



وأسماء الأفراد المصنفة على النحو الآتي:



- منصور أحمد السعادي (السعدي): يمني الجنسية، يعمل ويتعاون في تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن، وسبق أن تلقى تدريبات مكثفة في إيران، ويعد العقل المدبر وراء الهجمات على الشحنات الدولية في البحر الأحمر.



- أحمد علي الحمزي: يمني الجنسية، وهو المسؤول عن برنامج الطائرات المسيرة، ويتلقى أسلحة إيرانية الصنع، وسبق أن تلقى تدريبات مكثفة في إيران.



- محمد عبدالكريم الغماري وزكريا عبدالله يحيى حجر (هاجر): يمنيا الجنسية، تلقا دورات عسكرية في إيران، وهما من المرتبطين بشكل مباشر بعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.



- أحمد محمد علي الجوهري: يمني الجنسية، وهو من المرتبطين بعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.