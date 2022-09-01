عبدالله قنيص



أحال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد شخصين من غير محددي الجنسية الى نيابة المخدرات يوم امس، على خلفية حيازة سلاح ناري وذخيرة «غير مرخصة» ونحو 250 غراما من المواد المخدرة المتنوعة.



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء» إن معلومات وردت الى رجال المكافحة عن اتجار شخص في المواد المخدرة في منطقة المهبولة، وبعد إجراء التحريات والتأكد منها استدرج عبر مصدر لبيع 20 غراما من مادة الحشيش، ولدى حضور الشخص وكان برفقته آخر تم ضبطهما بموجب الإذن النيابي، حيث اعترفا بأنهما شريكان في الاتجار بالمخدرات، ولدى الانتقال الى مسكنهما بمحافظة الأحمدي تم العثور على بقية المضبوطات من المواد المخدرة.