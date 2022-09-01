عاد المهاجم البولندي كريستوف بيونتيك الى الدوري الإيطالي لكرة القدم من بوابة ساليرنيتانا، قادماً من هرتا برلين الألماني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي وفق ما أفاد الإثنين فريقه الجديد.

وقال ساليرنيتانا إنه توصل الى اتفاق مع هرتا برلين من أجل ضم البولندي البالغ 27 عاماً "على سبيل الإعارة مع خيار شرائه" من النادي الألماني الذي استعاد خدماته في حزيران/يونيو بعد نهاية فترة إعارته للفريق الإيطالي الآخر فيورنتينا حيث سجل ستة أهداف في مختلف المسابقات.

وسيكون ساليرنيتانا الفريق الإيطالي الرابع الذي يدافع عن ألوانه الدولي البولندي (23 مباراة دولية مع 10 أهداف) بعد جنوى (من صيف 2018 حتى كانون الثاني/يناير 2019)، ميلان (كانون الثاني/يناير 2019 حتى كانون الثاني/يناير 2020) وفيورنتينا (كانون الثاني/يناير حتى حزيران/يونيو 2022).

وخاض بيونتيك بالمجمل 56 مباراة بألوان هرتا برلين منذ انضمامه اليه في كانون الثاني/يناير 2020، بينها 54 في الدوري الألماني سجل خلالها 12 هدفاً فقط.