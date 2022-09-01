أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة "إس آند بي" العالمية، ونشرت نتائجها اليوم الخميس، أن نشاط التصنيع في روسيا نما بأسرع وتيرة خلال 7 أشهر، بعدما أدى الطلب المحلي القوي إلى زيادة الإنتاج.

وارتفع مؤشر "إس آند بي" لمديري المشتريات بقطاع التصنيع في روسيا، إلى 7ر51 نقطة في آب/أغسطس، مقابل 3ر50 نقطة في تموز/يوليو الماضيين.

وتشير القراءة أكثر 50 نقطة إلى تحقيق نمو، وأقل من 50 نقطة إلى انكماش.

وزادت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة لها منذ نيسان/أبريل 2019 بفضل جذب عملاء جدد، والإقبال القوي من العملاء المحليين.

أما طلبات التصدير الجديدة فقد سجلت مزيدا من التراجع في آب/أغسطس الماضي، وهي أسرع وتيرة انخفاض خلال 3 أشهر.

وزاد ناتج التصنيع في آب/أغسطس للمرة الأولى خلال 7 أشهر، ولكن بشكل طفيف.

وفيما يتعلق بالأسعار، تراجع تضخم أسعار المدخلات إلى أدنى مستوى له في 30 شهرا وسط انخفاض تكلفة المواد الخام. أما معدل تضخم أسعار المصانع فقد كان هامشيا في ظل سعي الشركات إلى زيادة الإنتاج.

وتواصل الشركات خفض قوة العمل لديها مع تسجيل الطلبيات المتراكمة تراجعا أكبر، وبوتيرة ثابتة، في إشارة إلى وجود طاقات زائدة لدى هذه الشركات.

واستمر الاتجاه الإيجابي للثقة في قطاع الأعمال في آب/أغسطس، ولكن أقل مما كان عليه الحال في تموز/يوليو. ويرجع هذا الشعور الإيجابي إلى زيادة الاستثمار في التسويق، والآمال في زيادة طلب العملاء.