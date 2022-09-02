اختتم معهد الكويت للأبحاث العلمية أمس دورته الصيفية الثالثة والأربعين والتي عادت بعد توقف دام لمدة عامين بسبب الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



وفي كلمة له خلال حفل الختام، قال القائم بأعمال مدير عام المعهد د.مانع السديراوي إن هذه الدورة التدريبية الصيفية التي اعتاد المعهد تنظيمها بشكل سنوي على مدار ما يقارب نصف قرن لتمثل قيمة مهمة في تشكيل أفكار أبنائنا نحو المستقبل، لما تثيره من شغف بالعلم، واهتمام بقضايا التنمية، وإلمام واسع بالابتكارات، مع الخوض في برامج متخصصة بالبحث العلمي تفيد الأبناء في مرحلتي التعليم الثانوي والجامعي.



وقال السديراوي إن هذه الدورات تساهم في بناء الإنسان ودعم رؤية «كويت 2035» التي ضمت بين ركائزها السبع ركيزة خاصة بالتنمية البشرية حملت عنوان «رأس مالي بشري إبداعي».



وأوضح أن دورة هذا العام تمت بمشاركة 155 طالبا وطالبة، منهم 100 من المرحلة الثانوية و55 من المرحلة الجامعية، وقد اشتملت الدورة على 7 برامج علمية يتم طرحها لأول مرة في مثل هذه الدورات، حيث تختص بـالهندسة العكسية، والتغذية، وكيمياء الهواء، وفيزياء الإشعاع، ومعالجة مياه الصرف الصحي وغيرها.



بدوره، تحدث مدير الدورة د.ناصر الصايغ، لافتا إلى أن الطلبة هم من سيرسم حاضر الكويت ومستقبلها، معتبرا انهم استحقوا وبجدارة النجاح المشرف الذي حققوه في الدورة التدريبية خلال الأسابيع الماضية، متمتعين بالصبر والعزيمة والإرادة.