في محطة جديدة من محطات العطاء الإنساني، وفي إطار الاستجابة العاجلة لنداءات الاستغاثة التي ترد من شعب باكستان الصديق، قامت جمعية النجاة الخيرية بإطلاق حملة إغاثية عاجلة لنجدة المتضررين من فيضانات باكستان. وفي هذا الصدد، قال مدير الموارد والحملات بالنجاة الخيرية عمر الشقراء: خلفت فيضانات باكستان أكثر من 1000 قتيل بجانب تدمير المنازل والمزارع والمساجد والمستشفيات والبنية التحتية حيث تضرر من هذه الفيضانات أكثر من وأضاف الشقراء: انطلاقا من دورنا الديني والإنساني نطلق اليوم عقب صلاة الجمعة حملة لإغاثة باكستان، آملين أن تسهم هذه الحملة المباركة في تخفيف معاناة شعب باكستان الصديق. وتابع: إن يد الكويت الخيرية ممتدة بالعطاء لكل المحتاجين في شتى دول العالم، ووجه الشقراء دعوة لأهل الخير بدعم حملة إغاثة باكستان والتي ستساهم في تخفيف معاناة آلاف المتضررين.