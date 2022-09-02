أعلنت مجموعة إيكويت، عن نتائجها المالية للنصف الأول من 2022، حيث حققت إيرادات بلغت 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ 2.04 مليار دولار بنفس الفترة من 2021، كما سجلت صافي دخل بعد احتساب الضرائب بلغ 537 مليون دولار، في حين بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ما قيمته 855 مليون دولار، مقارنة بمبلغ 543 مليون دولار و869 مليون دولار على التوالي خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتعليقا على النتائج، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة إيكويت ناصر الدوسري: «يعكس أداؤنا الإيجابي متانة ومرونة أعمالنا، فضلا عن الجهود المتميزة التي يبذلها فريق إيكويت للحفاظ على سلامة كافة أفراد الفريق والمجتمعات التي نعمل فيها».

وأضاف: «على الرغم من تحديات السوق الحالية إلا أننا نواصل تحديد جوانب القوة الأساسية والاستفادة منها.

كما أن المركز التنافسي الرائد لأصول إيكويت العالمية، وقدراتنا العالمية متعددة المصادر تمكننا من العمل بأقصى طاقة وتوفير منتجات عالية الجودة للعملاء في جميع أنحاء العالم».