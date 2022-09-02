

سلمان أشوغلو: 4 مشاريع لإقامة فيلات جديدة في صبنجة وسكاريا بـ 8 ملايين دولار توائم متطلبات الكويتيين والخليجيين

الاستثمار في تركيا مرتفع العائد ويحقق فوائد عديدة للمستثمرين وندعوهم إلى المسارعة في المشاركة

«الأنباء» - صبنجة وسكاريا: عاطف عيسى



«الصمت في حرم الجمال جمال».. مقولة صادقة ومعبرة وتشي بالاندهاش والاستغراق فيما خلق الله وأبدعه في كونه العظيم، وكذلك ما يمكن للإنسان أن يصنعه على نمط فريد.



لكن أصحاب الاقلام لا يقدرون على إصمات صريرها وهم يشاهدون الجمال الذي أبدعه الخالق عز وجل.. من طبيعة ساحرة قوامها مياه تتدفق من أعالي الجبال وسهول خضراء على امتداد البصر ومنتجعات تستلقي على ضفاف المضايق والخلجان.



ورحلة الأيام السبعة في ربوع عاصمة الجمال إسطنبول والجنة الأرضية صبنجة وروعة الطبيعة سكاريا جديرة بأن تسجل لحظاتها ووقائعها بما يليق بها من كلمات تعبر بالفعل عما حباها الخالق من مقومات طبيعية غاية في الروعة والإبداع، زادها القائمون عليها بالرعاية والعناية حتى باتت وجهات لملايين من عاشقي الجمال.







مع ساعات الصباح الأولى حلقت طائرة الخطوط التركية فوق اسطنبول المنشطرة بين آسيا وأوروبا يتخللها مضيق البوسفور وبحر مرمرة وصولا إلى البحر الأسود، مجسدة قطعة من الجمال لا يشبع الناظر من التأمل فيها ومحاولة الاحاطة بتفاصيلها البديعة.



الحديث عن اسطنبول لا يتوقف في مجالي السياحة والاستثمار، وهي التي تستقطب الملايين للإقامة فيها وأيضا للسياحة والاستجمام وطلب العلم والتطبيب، وغير ذلك.



من تقسيم أحد أشهر ميادين المدينة كانت بداية رحلة إلى إحدى جنات الأرض، إلى صبنجة المدينة الهادئة الوارفة الواقعة بين بحيرة صبنجة الشهيرة والجبال الخضراء كالحارس الأمين.



في الطريق إلى صبنجة والبعيدة عن اسطنبول بنحو 100 كيلو متر، كانت «معشوقية» في انتظارنا، حيث تعد إحدى اجمل القرى والتي تتميز بشلالاتها الصغيرة والرائعة إضافة الى خنادق المياه، وتحفل معشوقية بأماكن ترفيهية عديدة إلى جانب الاطلالات البديعة، وليس ببعيد عنها قرية محمودية والقريبة من بحيرة صبنجة وكذلك قرية ناتوركوي والشهيرة بأحد أهم المنتجعات. ويعد جبل كارتييه أجمل الأماكن السياحية في المنطقة بعد بحيرة صبنجة وهي الأشهر في محافظة سكاريا.













في صبنجة التقينا رئيس شركة اشوغلو كونستركشن سلمان اشوغلو ليحدثنا عن المنطقة ومجالات الاستثمار المتاحة فيها خاصة للكويتيين والخليجيين.



وأكد اشوغلو ان الشركة مهتمة بتنفيذ مشاريع بمواصفات خليجية بإطلالات ساحرة على بحيرة صبنجة، مشيرا الى ان الفرصة متاحة أمام المستثمرين للدخول في هذه المشاريع ذات المردود المرتفع وايضا التي تفتح مجالات للسياحة في هذه المنطقة الجميلة.



وأوضح اشوغلو ان الشركة تضم مجموعة شركات مختلفة في مجالات البناء ومواده والتصميم الداخلي والاستثمار، مبينا انها تأسست في العام 1976 وأصبحت لديها مكاتب في مناطق فسبتكا وسكاريا وايرنيلار وكوكايلي واسطنبول.



وتابع اشوغلو: قمنا ببناء 800 وحدة سكنية في اسطنبول 200 وحدة في سكاريا واكثر من 150 فيلا فاخرة في صبنجة، كما قمنا ببناء مركز تسوق و17 مركزا تجاريا وأكثر من 200 مكتب حتى الآن.













وحول المشاريع الصالحة، قال: لدينا 4 مشاريع لإقامة فيلات جديدة في صبنجة وسكاريا وخطط الشركة لاستثمار 8 ملايين دولار في هذه المشاريع الاربعة خلال الاشهر الـ 12 المقبلة، حيث يتم إنشاء 48 فيلا مع مرافقها.



وتحدث سلمان اشوغلو حول فوائد الاستثمار في صبنجة وسكاريا للكويتيين والخليجيين، مؤكدا أنها متعددة ومضمونة بالقوانين التركية الصارمة. ولفت الى ان كثيرا من الكويتيين والخليجيين تملكوا بالفعل عشرات الوحدات والفيلات في المنطقة التي تتميز بطبيعة ساحرة وتلبي رغبات ومتطلبات الأسر الخليجية.



وجدد دعوته إلى زيارة المنطقة والتعرف على المشاريع التي يتم التقدم فيها بخطى سريعة خلال الايام المقبلة.





