

قدم السفير علي الظفيري أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا للكويت لدى مملكة هولندا للملك فيليم ألكساندر ملك مملكة هولندا وذلك في قصر نورث اند الملكي بمدينة (لاهاي). وذكرت سفارتنا في لاهاي في بيان صحافي تلقته «كونا» أنه رافق السفير الظفيري أثناء مراسم تقديم أوراق الاعتماد أعضاء البعثة الملحق الديبلوماسي جابر الصباح والملحق الديبلوماسي هلا الغربللي والملحق الديبلوماسي فواز الرشيدي.



وأوضح البيان أن اللقاء مع ملك هولندا تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية على مختلف المستويات وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بالإضافة إلى إمكانية استفادة الكويت من الخبرات الهولندية في مجالات عدة أهمها إدارة المياه والطاقة المتجددة والزراعة.