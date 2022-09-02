أعلن «الكرملين» أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر مراسم دفن ميخائيل غورباتشوف، آخر زعيم للاتحاد السوفييتي، الذي توفي مساء الثلاثاء الماضي عن 92 عاما.



وقال دميتري بيسكوف، في تصريح للصحفايين امس «لقد غادر الرئيس بوتين موسكو وزار منطقة كالينينغراد حيث كان لديه عمل هناك، ولكن قبل مغادرته زار المستشفى السريري المركزي حيث يرقد غورباتشوف وودعه ووضع الزهور على التابوت».



وأوضح أن «مراسم الوداع العام والدفن ستقام يوم 3 سبتمبر الجاري، ولكن بسبب جدول عمل الرئيس بوتين في هذا التاريخ لن يكون بالإمكان حضور المراسم».



وأشار بيسكوف إلى أنه ستكون هناك «جنازة رسمية» أثناء تشييع غورباتشوف، خصوصا مشاركة «حرس الشرف»، وأن ذلك سينظم «بمساعدة الدولة».



وكانت وسائل إعلام روسية ذكرت أن أسرة غورباتشوف رفضت مشاركة الحكومة الروسية في مراسم الجنازة والدفن.



وتوفي الرئيس الأخير لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية، ميخائيل غورباتشوف، مساء الثلاثاء الماضي بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 92 عاما.