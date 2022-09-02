أعرب مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين أمس عن حرص الكويت على تطوير علاقات التعاون الفني مع منظمة التجارة العالمية.

جاء ذلك في تصريح للسفير الهين لـ«كونا» إثر تقديم أوراق اعتماده لدى منظمة التجارة العالمية كمندوب دائم للكويت، وذلك بمقر المنظمة في مدينة جنيف السويسرية.

وأشار السفير الهين إلى انه استعرض مع المدير العام للمنظمة د.نغوزي إيوالا خلال مراسم الاعتماد دعم الكويت للنظام التجاري متعدد الأطراف والدور الذي تلعبه المنظمة في إدارة هذا النظام ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. كما لفت الى ان اللقاء تناول ايضا سبل تطوير العلاقات مع الكويت ودعم منظمة التجارة العالمية.