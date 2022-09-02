وصل وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري إلى العاصمة الأردنية (عمان) لترؤس وفد الكويت (ضيف الشرف) في معرض عمان الدولي للكتاب الـ21 الذي سينطلق برعاية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.



وكان على رأس مستقبلي الوزير المطيري وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار وسفيرنا لدى الأردن عزيز الديحاني وعدد من قيادات وزارة الثقافة الأردنية.



وتشارك الكويت في المعرض المقام حتى العاشر من سبتمبر كضيف شرف بجناح يضم عددا من دور النشر الكويتية وتقيم أسبوعا ثقافيا متنوعا يشتمل على عدد من الندوات والأمسيات الفنية والموسيقية ومعرض للصور.