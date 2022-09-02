قالت المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام أنوار مراد إن ما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي عن منع الصحف الإلكترونية من تغطية عملية تسجيل المرشحين لانتخابات (أمة 2022) أمر عار من الصحة.



وأوضحت مراد في تصريح صحافي اليوم الجمعة أن الوزارة تشيد بدور الإعلاميين في تغطية هذا الحدث المهم كما تدعوهم إلى الالتزام بالحيادية والمهنية في التغطية الإعلامية.



وأضافت أن الوزارة تسخر كل إمكاناتها لضمان تنظيم العمل في المركز الإعلامي وتوفير كل ما من شأنه تسهيل مهمة الإعلاميين لإبراز هذا الحدث بالشكل المطلوب، منوهة بدور رجال وزارة الداخلية في التنظيم وتسهيل عملية دخول وخروج المرشحين.



وأكدت أن ما اتخذته وزارة الإعلام من إجراءات هي تنظيمية وتسهم بشكل مباشر في تسهيل مهمة الإعلاميين بتغطية تسجيل المرشحين والمرشحات للانتخابات المقبلة.



وذكرت أنه تم وضع (بوديوم) في المركز الإعلامي إضافة إلى توفير جهاز (مكسر صوت) لظهور التغطية بالشكل المهني المطلوب دون الحاجة إلى وضع مايكروفونات وسائل الإعلام على منصة التصريحات وبطريقة تتيح للجميع التغطية بكل دقة ووضوح.



وقالت مراد إن الوزارة بدأت بإصدار هويات خاصة لكل الوسائل الإعلامية المرخصة لدخول مركز الإعلاميين في إدارة شؤون الانتخابات لتنظيم عملية الدخول وضمان نجاح التغطية الإعلامية بالشكل الذي يليق بديموقراطية الكويت.



وأثنت المتحدث باسم وزارة الإعلام على تعاون جميع وسائل الإعلام، وعلى إشادتهم بالتنظيم في المركز الإعلامي، متمنية للجميع التوفيق والنجاح.