«السد» يكشف كواليس إجباره اللعب في «دوري قطر»!

الدوحة - فريد عبدالباقي

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن حصول ستاد 974، أول ستاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ كأس العالم، على شهادتي المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة «جي ساس»، من فئة الخمس نجوم في التصميم والبناء، ومن فئة التميز في إدارة البناء، والتي تمنحها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد»، تقديرا للالتزام بمعايير الاستدامة خلال مراحل التصميم والبناء.

هذا، ويدرس الاتحاد القطري لكرة القدم عدم تقليص أندية الدوري القطري إلى 10 أندية، وتأجيل العمل بالنظام الجديد في الموسم الحالي، في ظل خوض العديد من الأندية القطرية هذا الموسم بدون اللاعبين الدوليين لتواجدهم مع منتخب قطر الذي يخوض معسكر تدريبي في أوروبا استعدادا لكأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تقوم لجنة المسابقات بالاتحاد القطري بدراسة المقترح، ورفعه إلى المكتب التنفيذي للنظر فيه واتخاذ القرار المناسب.

وفي حالة عدم تقليص أندية الدوري القطري فهذا يعني الاستمرار على النظام القديم بتواجد 12 فريقا وهبوط صاحب المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري مباشرة وصعود بطل دوري الدرجة الثانية مباشرة، بينما يلعب صاحب المركز الثاني من دوري الدرجة الثانية مباراة فاصلة مع صاحب المركز قبل الأخير من الدوري القطري.

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد القطري قد اتخذ قرارا بتقليل عدد الأندية المشاركة في الدوري إلى 10 أندية للارتقاء بالمستوى الفني المتوازن والعالي الجودة، بداية من الموسم 2023-2024، وفقا للاستراتيجية الجديدة المقدمة من مؤسسة دوري نجوم قطر.

عمومية السد

إلى ذلك، فازت قائمة سمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني برئاسة نادي السد بالتزكية، والمهندس عبدالله بن حمد العطية نائبا، وذلك اجتماع الجمعية العمومية.

ومن جانبه، كشف المدير التنفيذي لنادي السد تركي ناصر العلي، النقاب عن الاتفاق الذي حدث بين نادي السد والاتحاد القطري بشأن لعب مباريات الموسم الجديد أمام الجمعية العمومية، وقال تركي العلي: كان هناك عدة اجتماعات مع الاتحاد القطري لوضع حلول تناسب الطرفين بالنسبة للاعبين الدوليين المنضمين للمنتخب القطري، وتم الاتفاق في آخر اجتماع مع مندوب الاتحاد على أن السد سيخوض ثلاث مباريات فقط قبل التوقف استعدادا للمونديال، وطلب الاتحاد كتابا رسميا بذلك، وبالفعل قمنا بإرسال خطاب رسمي لطلب تخفيض عدد المباريات إلى ثلاث مباريات فقط، وانتظرنا الموافقة، وبالتالي تم الاستقرار على خوض المباريات الثلاث باللاعبين المحليين، ولذلك طلب الثنائي المحترف الغاني أندريه آيو، والكوري الجنوبي جونغ وو يونغ الرحيل لخوض مباريات أكثر قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم، ولهذا لم نقم بإبرام صفقات جديدة، لأنه لم يكن هناك داع لعمل صفقات جديدة لخوض ثلاث مباريات فقط، إلا أننا تفاجأنا برفض الاتحاد وتم إجبارنا على لعب 7 مباريات.

فوز مثير للدحيل

ومن ناحية أخرى، تلقى العربي الهزيمة الأولى في الدوري القطري أمام الدحيل، وذلك بعد أن خسر بنتيجة 0-3، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد خليفة الدولي في ختام مباريات الجولة الخامسة.

سجل أهداف الدحيل، لاعب العربي عبدالله السليطي بالخطأ في مرماه، والكوري الجنوبي نام تاي هي، والكيني مايكل أولونغا في الدقائق (9 و53 و75).

وبهذه النتيجة، رفع الدحيل رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث، ورغم الهزيمة حافظ العربي على صدارة الدوري برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة عن الوصيف الوكرة.

وفي مباراة أخرى، تعادل فريقا الأهلي والغرافة 3-3، خلال اللقاء المثير الذي أقيم على ستاد الثمامة المونديالي.

وسجل ثلاثية الأهلي، علي قادري، والجزائري سفيان هني، والإيراني حسين كنعاني في الدقائق (37 و40 و63) فيما سجل الغرافة أهدافه الثلاثة بواسطة سيف الدين فضل الله، والثنائي الجزائري إسحاق بلفضيل وياسين براهيمي (من ركلة جزاء) في الدقائق (24 و85 و90+1).

بهذه النتيجة رفع الفريقان رصيديهما إلى 8 نقاط وتراجعا إلى المركزين الرابع والخامس في جدول ترتيب المسابقة.